Journée de colère des ingénieurs

L’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT), a organisé jeudi 18 mars 2021, à la place de la Kasbah, une journée de colère pour dénoncer l’inaction du gouvernement face à leurs revendications.

Les ingénieurs revendiquent, en effet, une augmentation des salaires qui varie entre 450 et 750 dinars et la mise en œuvre de l’accord concernant une subvention spéciale au profit des ingénieurs des entreprises et établissements publics.

La journée de colère devrait être suivie d'une grève générale en cas de non respect de l'accord signé entre l'OIT et le gouvernement.

I.M.