Abdelmajid Ezzar : L'agriculture est la solution pour une sortie de crise

Le président de l’Union tunisienne de l‘Agriculture et de la pêche (Utap), Abdelmajid Ezzar est intervenu jeudi 18 mars 2021 sur les ondes de la Radio nationale et s’est exprimé sur l’initiative proposée par l’Utap pour une agriculture résiliente face à la crise économique et sanitaire.

Les experts de l’Utap ont présenté une étude sur les spécificités du secteur agricole en Tunisie, appelant à lancer un dialogue réunissant toutes les parties prenantes.

« Notre objectif est de présenter au gouvernement un document détaillé pour l’aider à préparer le plan quinquennal (2021-2025). Ce plan devrait refléter des choix nationaux justes et réels », a précisé Abdelmajid Ezzar appelant les experts et les différentes parties prenantes à apporter leurs contributions pour participer à l’enrichissement de ce document.

Alors que la majorité des secteurs d’activité en Tunisie connaissent une récession allant jusqu'à -8%, à cause de la crise sanitaire, l’agriculture fait preuve de résilience avec un taux de croissance estimé à 4,4%, précise le président de l’Utap avant de lancer que « l’agriculture est la solution pour une sortie de crise ».

Abdelmajid Ezzar a par ailleurs déploré que l'Utap n'ait pas été invitée par le chef du gouvernement à assister aux rencontres de Beit AlHikma qui se sont tenues hier en dépit de l'importance du secteur agricole dans l'économie nationale.

I.M.