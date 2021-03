Hichem Mechichi condamne les agressions des journalistes

Le chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur par intérim Hichem Mechichi a rencontré ce mercredi 17 mars 2021, une délégation du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) conduite par le président du syndicat Yassine Jelassi accompagné par Amira Mohamed et Khaoula Chebah. Cette rencontre a été organisée sur demande du syndicat, à la suite de la vague de violence ayant visé les journalistes par certains sécuritaires.

Lors de cette rencontre le président du syndicat a souligné la gravité des agressions subies par les professionnels du secteur, appelant à mettre en place un plan pour y remédier et à la nécessité de condamner les agresseurs. Yassine Jelassi a dénoncé l’impunité et ses répercussions sur l’image de la Tunisie.

Pour sa part, le chef du gouvernement a condamné les dernières agressions faisant part de sa solidarité avec les journalistes. Il a tenu à préciser qu’il ne s’agit en aucun d’une politique du gouvernement qui s'engage à condamner les agresseurs et à les dénoncer publiquement.

La rencontre a permis, également, d’aborder la mise en place de nouveaux mécanismes de partenariat entre le syndicat et le ministère de l’Intérieur et la programmation de rencontres et de formations conjointes basées sur la coopération et le respect mutuel.

Rappelons que les journalistes de terrain ont été victimes de plusieurs agressions par certains sécuritaires lors des derniers évènements. En effet, plusieurs journalistes ont été violemment agressés lors de leur couverture de la manifestation du mouvement Ennahdha et aussi du sit-in du PDL à Kheireddine Pacha. Des sécuritaires les ont empêchés d’accomplir leur travail et les ont agressés physiquement et même détruit leurs matériels.

S.H