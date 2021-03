Sami Tahri : Une grève générale politique signifiera la chute du système actuel

« Ce n’est pas prévu à l’heure actuelle, mais si nous recourons à la grève générale politique cela signifiera la chute du système actuel », a déclaré ce mercredi 17 mars 2021, le secrétaire général adjoint de l'UGTT Sami Tahri sur Shems FM.

Le dirigeant de la centrale syndicale a précisé que dans le cas d’une grève politique et non revendicative, il n’y a plus de place au dialogue ni aux négociations.

« C’est le pire des scénarios mais si cette grève a lieu cela signifiera que ce système doit partir et qu’il n’y a pas d’autre alternative. Pour l’instant nous sommes pour le dialogue et des moyens pacifiques », a-t-il ajouté.

Rappelons que l’UGTT a proposé une initiative pour un dialogue national de sortie de la crise et que bien qu’elle ait été validée par le chef de l’Etat et de nombreuses parties, elle tarde à être mise en pratique.

M.B.Z