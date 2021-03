Ennahdha appelle le parquet à intervenir pour stopper Abir Moussi

Ennahdha a publié, ce mercredi 17 mars 2021, un communiqué de presse dénonçant ce qu’il qualifie de « pratiques arriérées » perpétrées par la présidente du PDL, Abir Moussi, « qui révèlent la sale mission qui lui a été confiée dans le but de perturber les travaux du Parlement, de le paralyser et de nuire à son image devant l'opinion publique nationale et internationale ».

Le parti islamiste a appelé le parquet à autoriser l’ouverture d’une enquête pour révéler les auteurs de crimes contre la sécurité publique et le bon fonctionnement de l'institution constitutionnelle.

Abir Moussi a entravé hier la réunion du bureau de l’ARP pour exiger l’examen des motions qui ont pour objet l’approbation et à la publication de la loi condamnant les violences commises à l’encontre des femmes au sein de l’Assemblée.

Aujourd’hui encore elle a perturbé les travaux de la Commission des droits et des libertés pour la même revendication surtout que les députés Al Karama, qui sont au centre d’un scandale, ont proposé une initiative législative pour que les passeports soient désormais délivrés par les municipalités. Initiative sur laquelle la commission allait se pencher mettant de côté les motions exigées depuis des semaines par le PDL.

On rappellera que les députés Al Karama ont provoqué un scandale au sein de l’aéroport Tunis-Carthage lundi dernier en essayant d’obliger les services de sécurité à permettre à une femme fichée S17 de prendre l’avion malgré son interdiction de voyage, s’en prenant aux sécuritaires et dépassant leurs prérogatives en tant qu’élus.

