Visite officielle : Kaïs Saïed s'entretient avec les dirigeants libyens

Le président de la République, Kaïs Saïed, a tenu, mercredi 17 mars 2021, des discussions élargies, au palais Dhiafa à Tripoli, avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, lors de sa visite officielle en Libye.

Les deux vice-présidents du conseil présidentiel Abdallah Lafi et Moussa Kouni, la ministre des Affaires étrangères Najla Mankouch et le ministre du Commerce et de l’Economie, Mohamed Houij, d’un côté, et le ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi et des membres du cabinet ministériel, de l’autre, étaient présents.

Une réunion bilatérale s’est tenue entre le chef d’Etat tunisien et le président du conseil présidentiel libyen. Les deux parties ont convenu de la nécessité de cette visite qui vient consolider davantage les liens historiques « forts » et « profonds » unissant la Tunisie et la Libye. La réunion a été également l’occasion de réitérer le soutien de la Tunisie au processus de la transition démocratique en Libye.

Les questions relatives au développement économique ont été les principaux axes des discussions. Il était ensuite convenu de mettre en place un plan d’action visant à promouvoir l’investissement en allégeant les procédures d'entrées aux frontières pour les deux pays et facilitant les procédures financières entre les deux banques centrales- libyenne et tunisienne.

Les représentants des deux pays se sont mis d’accord sur la nécessité d’échanger les compétences et de multiplier la coopération dans plusieurs domaines afin de faire face aux grands défis auxquels sont confrontés les deux pays.

I.M.