Abir Moussi : Al Karama veut que les passeports soient délivrés par les municipalités et puis quoi encore !

La présidente du PDL, Abir Moussi, s’est indignée de voir les députés Al Karama assister tranquillement ce mercredi 17 mars 2021, à la réunion de la commission parlementaire des droits et des libertés après le scandale qu’ils ont provoqué lundi dernier à l’aéroport Tunis-Carthage.

La députée, qui a encore une fois crié au scandale, a entravé les travaux de la commission, exigeant qu’on fixe une date à l’examen des motions dénonçant la violence au sein du Parlement.

A lire également Walid Jalled à Seif Eddine Makhlouf : Tu fais honte au Parlement !

« Où est le ministère public ? S’est interrogée Abir Moussi. Après ce qu’ils ont fait à l’aéroport ils viennent proposer des initiatives législatives ! Où est ce qu’on va dans ce pays ? Des défenseurs du terrorisme viennent ici légiférer et puis quoi encore, ils devraient comparaitre devant le Pôle judiciaire et être privés de leur immunité parlementaire si les choses étaient comme elles devaient être ! », a crié Abir Moussi à tue-tête, provoquant la suspension de la réunion.

La président du PDL a affirmé que les députés Al Karama se sont présentés ce matin avec une initiative législative entre les mains, proposant que les passeports soient dorénavant délivrés par la municipalité et non au poste de police comme c’est le cas depuis toujours. « Ils veulent échapper au contrôle du ministère de l’Intérieur évidemment, il ne manquait plus que ça ! », a-t-elle lancé.

A lire également Ennahdha appelle le parquet à intervenir pour stopper Abir Moussi

M.B.Z