Faouzi Mehdi : Nous n’utiliserons aucun vaccin qui puisse nuire aux citoyens !

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé, lors de de son intervention de ce matin du mercredi 17 mars 2021, sur la radio nationale, qu’il n’est pas question de vacciner les Tunisiens avec un vaccin qui pourrait leur nuire.

Revenant sur la polémique récemment suscitée par le vaccin britannique AstraZeneca, qui a été suspendu dans de nombreux pays pour des effets secondaires graves qu’on soupçonne être directement liés au vaccin, le ministre a souligné qu’il s’agit d’une suspension préventive le temps de vérifier la causalité entre l’AstraZeneca et les cas de thromboses constatés.

« Si nous avions déjà ce vaccin, nous l’aurions aussi suspendu le temps que les études soient finalisées. Nous n’administrerons jamais aux Tunisiens un vaccin qui peut constituer une menace cela est évident. Nous nous basons sur les données scientifiques et attendons ce que va en dire l’OMS » a-t-il poursuivi.

Faouzi Mehdi a enfin rappelé que d’ici la fin de l’année 5,5 millions de Tunisiens seront vaccinés, ajoutant que la Tunisie recevra gratuitement, dans le cadre de l'initiative Covax, 4.300.000 doses de vaccins et que 93.000 doses du vaccin Pfizer arriveront à Tunis aujourd’hui même.

« Nous appelons les Tunisiens à s’inscrire sur la plateforme Evax pour se faire vacciner et continuer à respecter les gestes barrière. On constate que depuis le lancement de la campagne de vaccination samedi dernier 67.000 inscriptions ont été enregistrées et c’est une bonne chose, nous lancerons la campagne de sensibilisation aujourd’hui pour toucher le maximum de Tunisiens. Ceux qui n’ont pas accès aux technologies seront approchés par l’UTSS et nous irons les vacciner là où ils se trouvent » a-t-il conclu.

M.B.Z