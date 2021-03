Avec son nouveau look, Rafik Abdessalem devient la risée de la toile

Le gendre de Rached Ghannouchi et dirigeant nahdhaoui a fièrement affiché son nouveau look, qui n’est, désormais, pas passé inaperçu et les commentaires ont fusé de toutes parts sur les réseaux sociaux.

Lissage des cheveux, barbe et moustaches rasées de près en passant par un lifting, Rafik Abdessalem s’est offert une nouvelle jeunesse. Cependant, les internautes n’ont pas raté « son incroyable transformation ». Son nouveau look a été scruté à la loupe, et non sans moqueries.

Certains parlent d’un nouveau look ressemblant à Moez Chakchouk, ministre du Transport. D’autres le comparent au fameux acteur Dhafer Labidine.

Au passage, les critiques n’ont pas manqué de rappeler l’affaire du don chinois.

S.H