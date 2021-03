Taieb Yousfi : Habib Essid est le commandant de l’épopée de Ben Guerdène

Taieb Yousfi, chef de cabinet de l’ancien chef de gouvernement, Habib Essid, a publié, ce samedi 6 mars 2021, son témoignage à propos de l’épopée de Ben Guerdène, révélant que Habib Essid était le véritable commandant de cette opération.

Taieb Yousfi a assuré que Habib Essid avait à l’époque, présidé une réunion avec les hauts cadres sécuritaires consacrée à la mise en place des préparatifs deux jours avant l’attaque de Ben Guerdène sur la base des informations de renseignement faisant état d’un plan d’installation d’un émirat daechien dans la région.

« Le 7-mars et au cœur de l’opération le chef du Gouvernement avait ordonné aux ministres de l’Intérieur et de la Défense de se rendre sur les lieux pour suivre l’opération remonter le moral des forces militaires et sécuritaires. Habib Essid considérait la victoire contre Daech comme étant une revanche personnelle et une vengeance des martyrs des attaques terroristes du Bardo, Sousse et l’avenue Mohamed V. Il m’avait confié qu’il démissionnerait de suite s’il échoue dans des opérations de cette envergure. Ce qui est malheureux dans l’histoire, c’est l’entourage du président Béji Caïed Essebsi qui l’ont remonté contre Habib Essid à la suite de l’accueil triomphal qui lui a été réservé à Ben Guerdène. D’ailleurs, plusieurs dirigeants sécuritaires ayant participé à cette opération ont subi beaucoup de pressions pendant la période de gouvernance de Youssef Chahed », conclut Taieb Yousfi son témoignage.

S.H