Mohamed Rabhi : La levée du confinement obligatoire pourrait être révisée

Le président de la commission du confinement au sein du ministère de la Santé, Mohamed Rabhi, a souligné, dans une déclaration accordée ce samedi 6 mars 2021, à la TAP, que la décision de lever le confinement obligatoire pour les voyageurs qui arrivent en Tunisie pourrait être révisée si la situation sanitaire venait à se détériorer.

Il a précisé que la commission du confinement, le Comité scientifique de lutte contre le Covid-19 et le ministère de la Santé feront preuve d'un degré élevé de vigilance, que les réunions conjointes seront intensifiées pour examiner la situation sanitaire dans le pays et prendre les mesures nécessaires à la lumière des changements et des développements constatés.

Mohamed Rabhi a enfin confié qu’il comprend les inquiétudes des Tunisiens mais que la décision de lever le confinement obligatoire a plus d’avantages que d’inconvénients.

Il convient de rappeler que le confinement obligatoire pour les personnes arrivant de l’étranger sera levé à partir du 8 mars. Les voyageurs devront ainsi présenter un test PCR (de moins de 72h) négatif à leur arrivée. Ils devront se soumettre, à leur arrivée en Tunisie, à un confinement volontaire à l’endroit de leur choix puis subir un second test PCR 48h après leur arrivée.

Cette décision, bien que sollicitée par de nombreuses parties, a effectivement suscité quelques inquiétudes surtout que des premiers cas d'infection avec le variant britannique du virus commencent à être recensés.

M.B.Z