Covid-19 – Des drones pour contrôler l’application du protocole sanitaire à Sbeïtla

Le chef de l'Unité spéciale de la protection civile, colonel Tarak Oueslati, a indiqué, dans une déclaration accordée ce samedi 6 mars 2021, à la TAP, que deux drones ont été déployés ce matin dans la délégation de Sbeïtla et ses alentours ainsi qu’à Errhayet, à Kasserine, pour contrôler l’application du protocole sanitaire.

Un protocole a été mis en place par la commission régionale de lutte contre le Covid-19 après que des cas infectés par le variant britannique du virus y ont été découverts.

Tarak Oueslati a précisé que les violations constatées seront rapportées aux autorités locales afin qu’elles prennent les mesures qui s’imposent pour limiter la propagation du virus dans la région, ajoutant que les contrôles avec les drones ne sont pas soumis à une durée ou à une date précise.

On rappellera que la commission régionale de lutte contre les catastrophes, à Kasserine, a décrété un couvre-feu, à partir de 16h jusqu’à 5h, dans la ville de Sbeïtla et les délégations de Srour, Khadhra et Gsar.

La commission a aussi annoncé les décisions suivantes : la suspension des cours, la fermeture des mosquées et des établissements publics, l’interdiction des déplacements vers et depuis la ville de Sbeïtla et la zone de Rhayet, l’interdiction des marchés hebdomadaires dans toute la délégation, la fermeture des hammams et des salles de fête. Les restaurant et cafés n’ont pas le droit de poser des chaises et devront servir uniquement des plats prêts dans une vaisselle à usage unique. Ces mesures prennent effet aujourd’hui et se poursuivront durant dix jours.

Il convient aussi de rappeler que d’autres cas de contamination par le variant britannique ont été dépistés à Tunis et Bizerte.

M.B.Z