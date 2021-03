Une batterie de mesures en faveur des docteurs chômeurs

Le gouvernement a décidé l’ouverture de 2400 postes d’enseignants universitaires et chercheurs sur les trois prochaines années à raison de 800 postes par an à compter de 2021, en réponse aux revendications des doctorants et docteurs chômeurs.

C’est ce qui ressort du Conseil ministériel restreint réuni à la Kasbah vendredi 5 mars 2021.

Dans un communiqué publié à l’occasion, la présidence du gouvernement a indiqué, également, que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi avait décidé l’ouverture de 600 postes de chercheur au sein des entreprises publiques et ministères pour les titulaires d’un doctorat actuellement au chômage, et ce à raison de 200 postes par an à compter de 2021.

Hichem Mechichi a, aussi, ordonné l’accélération de la publication de l’arrêté gouvernement règlementant le secteur de la recherche.

Les docteurs et doctorants chômeurs ont observé pendant des mois un sit-in au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique revendiquant la régularisation de leur situation.

N.J.