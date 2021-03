L’indice des prix de l’immobilier se hisse de 10,9% au terme de 2020

L’indice des prix de l’immobilier a enregistré une hausse de 10.9% au quatrième trimestre de l’année 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, a indiqué l’Institut national de la statistique (INS) dans son dernier rapport sur les prix de l’immobilier en Tunisie.

La moyenne annuelle d’augmentation a, elle, été de 5,7% en 2020 en comparaison avec 2019.

Les prix des appartements ont augmenté de 4,4%, ceux des villas de 4,8 et ceux des terrains à bâtir de 4,8% l’année écoulée.

Entre 2015 et 2019, les moyennes d’augmentation des prix des appartements, villas et terrains à bâtir, ont été de 9,5%, 5,4% et 6,1% respectivement, selon l’INS.

Le volume des transactions a, lui, baissé de 7,4% au cours du quatrième trimestre de l’année écoulée en comparaison avec la même période en 2019.

La demande sur les appartements a enregistré une baisse considérable en comparaison avec la demande sur les autres biens, notamment les terrains à bâtir et les villas. Selon le rapport de l’INS, la demande sur les appartements a glissé de 14,8%, celle sur les villas de 9,6% et sur les terrains de 5,6% durant le quatrième trimestre de 2020.

Le glissement annuel enregistré par l’INS sur les transactions immobilières a été de 15,8% en 2020 par rapport à 2019. Les demandes sur les terrains ont diminué de 14,9%, sur les appartements de 19,2% et sur les villas de 18,7% entre 2019 et 2020.

N.J.