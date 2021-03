Afek Tounes appelle à la libération des activistes et à l'amendement de l'article 52

Le parti Afek Tounes a dénoncé dans un communiqué publié ce vendredi 5 mars 2021 la répression des dernières manifestations, mettant en garde contre un retour à la répression et contre la violation des droits de l’Homme et des libertés.

Le parti a appelé à cesser les poursuites judiciaires contre les activistes et à libérer les mineurs qui ont été mis en détention après avoir participé aux derniers mouvements de protestation.

Il a également dénoncé les conditions ayant causé le décès de Abdessalem Zayane dans une prison à Sfax. Le jeune homme a perdu la vie du fait de la dégradation de son état de santé en prison. Diabétique, il n’a pas pu recevoir son traitement d’insuline et est décédé alors qu'il était en route vers l’hôpital. Le parti a aussi réclamé la libération de Rania Amdouni, Majdi Mahouachi et toutes les personnes détenues pour consommation de stupéfiants.

Par ailleurs, Afek Tounes a réitéré la nécessité de la mise en place de la Cour constitutionnelle, estimant que cette dernière doit garantir le respect de la Constitution et assurer l’amendement de l’article 52 relatif à la consommation et détention des matières stupéfiantes et l’annulation des peines de prison.

Le parti a appelé, dans le même communiqué, à l’allègement des mesures restrictives imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 notamment celles privatives de libertés, préconisant d’apporter des changements pour la loi de l’état d’urgence jugé inconstitutionnel.

I.M.