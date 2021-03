Noureddine Taboubi : La démission de Hichem Mechichi est une condition pour le début du dialogue national !

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a donné une interview au journal arabophone Assabah dans sa livraison du 5 mars 2021.

Le chef de la centrale syndicale a indiqué, en évoquant l’initiative de dialogue national présentée par l’UGTT, que la démission du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, était, d’après ce qui parvient à M. Taboubi comme signes, un préalable à tout dialogue national. Il a poursuivi en indiquant que l’UGTT n’était pas en position de demander la démission de quiconque.

« Aujourd’hui il y a des ministres suspectés de corruption par le président, mais cela reste des suspicions. N’oublions pas que ces ministres ont des familles et des réputations […] les ministres sur lesquels il n’y a pas de suspicion devraient pouvoir prêter serment et on débute ensuite un vrai dialogue national », a-t-il expliqué.

Noureddine Taboubi est également revenu sur le cas Tunisair et le limogeage de Olfa Hamdi, furtive directrice générale de la compagnie.

« Quand cette fille a été désignée à la tête de Tunisair, j’étais optimiste en me disant que c’est une jeune et une femme, et je pensais qu’elle pourrait apporter une valeur ajoutée et donner à l’entreprise une dynamique et un esprit jeunes, je souhaitais sincèrement sa réussite. Mais malheureusement, nous avons découvert un manque d’expérience et de savoir-faire et il s’est avéré qu’il y avait d’autres calculs, de gros lobbys et un parti politique qui était derrière elle. J’ai enquêté et ce que j’ai découvert est bien plus dangereux qu’il n’y parait pour l’Etat tunisien, et pas que pour Tunisair », a déclaré M. Taboubi.

S.F