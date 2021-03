Hichem Mechichi convient avec Sergueï Lavrov d’accélérer la livraison du vaccin russe

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi s’est entretenu par téléphone, ce mercredi 3 mars 2021, avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pour discuter des moyens susceptibles de développer les relations entre les deux pays et les diversifier afin de servir les intérêts communs.





Les deux parties ont insisté sur l’importance d’intensifier les efforts et la coopération fructueuse, notamment, dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Elles ont convenu d’accélérer les délais de livraison de la commande du vaccin Sputnik V, estimée à un million de doses.

Par ailleurs, le chef du gouvernement s’est félicité des relations exceptionnelles entre la Tunisie et la Russie dans les domaines politiques, économiques et sociaux, réitérant sa volonté de les développe. Il a, également, saisi l’occasion pour aborder la situation des étudiants tunisiens en Russie n’ayant pas pu reprendre leurs à cause des restrictions liées à la situation sanitaire, soulignant la nécessité de parvenir à une solution urgente à cette situation.





Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères a mis l’accent sur la nécessité de développer les relations de coopération économique entre les deux pays, ajoutant que son pays a l’intention d’augmenter le nombre de touristes à partir de cet été, d’autant plus que la Tunisie est devenue la première destination touristique pour plusieurs russes.





