Khlifi : La famille de Nabil Karoui fait le tour des banques pour rassembler le montant de la caution

Le président du bloc de Qalb Tounes, Oussama Khlifi, a affirmé, lors de son intervention ce mercredi 3 mars 2021, sur Shems FM, que la famille de Nabil Karoui fait le tour des banques pour rassembler le montant exorbitant de sa caution.

Il a précisé à ce propos que Nabil Karoui fait l’objet de harcèlement et qu’on tente de l’assassiner politiquement. « Cela fait deux ans que ça dure, on a diabolisé Nabil Karoui et Qalb Tounes et on ne cesse de s’acharner sur lui. Il existe des pressions politiques claires évidentes, la présidence de la République intervient dans la justice au grand jour. Il y a d’autres façons plus intègres de faire de la politique », a ajouté le député.

Oussama Khlifi a ensuite confié que les dix millions de dinars de caution fixée pour la libération de Nabil Karoui est une somme faramineuse et que l’épouse et le frère du président de Qalb Tounes sont en train de tenter de rassembler ce montant en s’adressant notamment à des banques pour obtenir des prêts.

L’appel intenté par le procureur général contre la libération sous caution, de Nabil Karoui, président du parti Qalb Tounes, devait être examiné ce matin, à la Cour d’appel de Tunis.

La défense de Nabil Karoui a demandé un report d’audience pour préparer son dossier et examiner les exigeances du Parquet, a indiqué l’avocat Nazih Souii, dans une déclaration aux médias.

Rappelons que le juge d’instruction près le Pôle économique et financier avait décidé mercredi 23 février de libérer Nabil Karoui contre une caution de dix millions de dinars. Le jour même, le procureur général avait interjeté appel de cette décision.

M.B.Z