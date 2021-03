La Haica suspend pour une semaine l’émission « Ahla Sbeh » d'Amine Gara

La Haica a décidé de suspendre l’émission « Ahla Sbeh » sur Mosaïque FM pendant une semaine à compter du 2 mars 2021.

Elle a précisé que cette décision a été prise car l’émission du 23 février dernier a comporté des propos qui portent atteinte au respect de la dignité humaine en se moquant des personnes malvoyantes.

La Haica a également décidé que l'épisode en question ne devra plus être rediffusé et qu’il soit retiré du site officiel de la radio et de toutes ses pages sur les réseaux sociaux.

Le présentateur de l’émission Amine Gara s’était permis de sortir en direct une phrase qui porte atteinte à la mémoire de Taha Hussein l’un des intellectuels les plus influents du monde arabe. « La Tunisie tâtonne comme Taha Hussein », avait-il clamé joyeusement en référence à la cécité de l’homme de lettres. Une campagne de condamnation s’en est suivie et plusieurs internautes ont déposé des plaintes auprès de la Haica.

M.B.Z