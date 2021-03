Mohamed Rabhi propose la levée du confinement obligatoire pour les personnes venant de l'étranger

Le président du comité national du confinement sanitaire Mohamed Rabhi a proposé la levée du confinement sanitaire obligatoire pour les personnes venant de l'étranger, tout en poursuivant la fermeture des frontières uniquement pour les pays ayant connu l'émergence de nouveaux variants du Covid-19.

Il a souligné la nécessité de poursuivre la suspension des vols en provenance des pays où de nouvelles souches du covid-19 ont été détectées et de lever le confinement sanitaire obligatoire pour les personnes venant des autres pays, outre le renforcement du contrôle sanitaire dans les zones portuaires, les aéroports et les passages frontaliers.

Et d’ajouter que la mesure du confinement obligatoire a pour but de prévenir et d'éviter l'apparition de nouveaux variants en Tunisie, ajoutant que cette mesure doit être révisée vu les circonstances actuelles, notamment le nombre élevé de citoyens sollicitant des autorisations d'exemption de confinement obligatoire, qui affluent par centaines au siège du comité à Tunis.

Evoquant les informations relayées concernant les défaillances et suspicions de corruption pour l'exemption du confinement sanitaire obligatoire, il a indiqué que le ministère de la santé n'a pas la capacité de faire face à tous les dépassements liés à l'opération de confinement obligatoire.

"La mesure du confinement obligatoire imposée au personnes venant de l'étranger n'a plus de sens lorsque le protocole sanitaire n'est pas respecté par les Tunisiens, en témoigne les manifestations, l'encombrement dans les moyens de transport et autres espaces fermés et ouverts au public", a-t-il signalé.

