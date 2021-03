Mechichi assure qu'il s’occupera personnellement du dossier des docteurs chômeurs

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a annoncé, lundi 1er mars 2021 lors d’une rencontre avec l’un des doctorants chômeurs, qu’une réunion se tiendrait vendredi pour la discussion du dossier des doctorants et docteurs au chômage.

Le locataire de la Kasbah a signalé que ce dossier était devenu une affaire qui lui est propre marquant ainsi son intention de s’en occuper personnellement, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Des docteurs et doctorants chômeurs sont en sit-in depuis plusieurs mois au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ceux-ci réclament la régularisation de leur situation et leur recrutement dans la fonction publique.

A lire également Rached Ghannouchi recommande aux docteurs-chômeurs de se trouver un nouveau métier

La réunion de travail prévue par le chef du gouvernement sera consacrée à la discussion des mesures annoncées lors de sa visite aux sit-inneurs, en l’occurrence le recrutement sur trois ans de 2400 chercheurs en tant qu’enseignants universitaires, dans des entreprises publiques et au sein de laboratoires privés.

A lire également Hichem Mechichi annonce le recrutement de 2400 docteurs chômeurs à partir de 2021

N.J.