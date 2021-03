Marcus Cornaro : Le blocage politique et institutionnel en Tunisie reste préoccupant !

L’ambassadeur de l’Union européenne, Marcus Cornaro a estimé, dans un post publié, lundi 1er mars 2021, que le blocage politique et institutionnel dans lequel se trouve la Tunisie reste préoccupant, privilégiant un dialogue apaisé et responsable pour résoudre les difficultés.

« Pendant le mois dernier, j’ai eu le privilège de rencontrer beaucoup d’acteurs politiques. Je suis ravi de l’engagement ressenti pour renforcer davantage le partenariat privilégié qui lie l’UE et la Tunisie. Le blocage politique et institutionnel dans lequel se trouve le pays reste préoccupant. Cependant, je garde entièrement confiance dans la capacité de la Tunisie et de ses responsables politiques à trouver, en toute souveraineté, des solutions à cette crise politique et économique. Je partage l’idée de privilégier un dialogue apaisé et responsable pour résoudre les difficultés », indique M. Cornaro en substance.

Rappelons que l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro avait pris ses fonctions, il y a quelques mois en Tunisie. Il a rencontré un grand nombre des acteurs politiques en Tunisie, dont, notamment, Rached Ghannouchi, Youssef Chahed, Abir Moussi et Ghazi Chaouachi. Il a, également, rencontré le président de la République Kaïs Saïed dans le cadre de la réunion avec les ambassadeurs européens en Tunisie, mais aussi le chef du gouvernement Hichem Mechichi pour discuter de la relance économique avec les ambassadeurs du G7.

Il est à noter que l’UE demeure le premier partenaire de la Tunisie qui l’a accompagné tout au long de sa transition démocratique. La Tunisie bénéficie, également, du statut de partenaire privilégié, dont il faut savoir tirer profit afin d’impulser les moteurs de l’économie, notamment, en ces temps de crise aggravé par la conjoncture pandémique.

