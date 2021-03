Abdelkarim Harouni et Fethi Ayadi affirment que la manifestation d’Ennahdha a rassemblé près de 100 mille personnes

Les dirigeants d’Ennahdha veulent faire croire que la manifestation du samedi 27 février 2021, a réuni beaucoup plus de manifestants qu’observés sur le terrain.

Abdelkarim Harouni et Fethi Ayadi ont tous les deux insisté aujourd’hui, lundi 1er mars, dans des déclarations médiatiques, que les manifestants nahdhaouis étaient entre 65.000 et 100.000 personnes. Les présents, en revanche, affirment que pas plus de 10.000 personnes étaient présentes à cette manifestation.

Dans l’émission Midishow sur Mosaïque Fm, le président de la Choura Abdelkarim Harouni a affirmé : « Nous nous attendions à voir 20 ou 30 mille personnes mais il y en avait beaucoup plus. La manifestation a rassemblé entre 65 et 100 mille personnes », a-t-il dit, ajoutant que la manifestation a été filmée par un drone qui a permis de donner avec précision le nombre des présents.

Les mêmes propos ont été tenus plus tôt sur Ifm par l’autre dirigeant du parti islamiste Fathi Ayadi qui a par ailleurs ajouté que les manifestants se sont déplacés « en utilisant leurs propres moyens».

R.B.H