Don de vaccins - La présidence du gouvernement ouvre une enquête

Une heure après le communiqué de Carthage, la Kasbah réagit à son tour à l’affaire du don de vaccins arrivés des Emirats.

Le communiqué de la présidence du gouvernement publié aujourd’hui lundi 1er mars 2021, à peine une heure après celui de la présidence de la République, annonce l’ouverture d’une enquête pour « faire toute la lumière sur les circonstances de l’arrivée de ces vaccins », dont elle affirme « ne pas avoir été informée ».

Si Kaïs Saïed précise, de son coté, avoir donné l'ordre qu'un lot de 500 vaccins (Soit 1000 doses, chaque vaccin comprenant deux doses ndlr.) soit mis à la disposition de la direction régionale de la santé militaire, Hichem Mechichi, lui, explique que la gestion des vaccins est du seul ressort de la commission de lutte anti-Covid dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination. Autrement dit, la présidence n’a nullement le droit de gérer ces vaccins comme bon lui semble.

Dans le communiqué émis plus tôt par Carthage, on nous apprend« qu’aucun membre du staff présidentiel ou des différentes administrations n’a pu bénéficier du vaccin, et ce en attendant que son efficacité soit prouvée et que les mesures de priorité de vaccination soient respectées ».

S.T