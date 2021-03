Hussein Jenayah : La culture est blasphème et seuls des partis angéliques détiennent les clés de la rue !

Le député Tahya Tounes, Hussein Jenayah, a commenté, ce lundi 1er mars 2021, à sa manière, la marche organisée samedi dernier par Ennahdha « pour soutenir le gouvernement ». Décriée, pour plusieurs raisons mais aussi principalement pour avoir eu lieu en pleine crise sanitaire, en totale violation du protocole, alors que des entrepreneurs frôlent la faillite et voient leurs commerces fermés, la marche d’Ennahdha a suscité beaucoup de réactions et appels à lever les mesures sanitaires contraignantes imposées depuis des mois.

« Je suis pour qu’on condamne à mort tout homme de théâtre, artiste, restaurateur ou hôtelier. Cela calmera peut-être leur rancœur et les réjouira davantage car la culture en Tunisie est blasphème, l’hôtellerie prostitution et ceux qui travaillent dans ces deux secteurs ont leur place en enfer sauf les partis angéliques en Tunisie qui détiennent les clés du paradis et des rues bondées » a écrit le député sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de députés et de personnalités nationales appellent depuis dimanche le gouvernement à lever le couvre-feu et permettre aux propriétaires de cafés et restaurants de reprendre leurs activités. Certaines personnes ont appelé à la levée du couvre-feu et à l’annulation des mesures restrictives.

M.B.Z