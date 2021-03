Don de vaccins anti-Covid-19 au profit de certains hauts cadres et politiciens : le vrai du faux

La Tunisie aurait bénéficié d’un don de vaccins offert par un pays du Golfe. L’information qui circulait depuis quelques jours a été confirmée par deux députés, tard dans la soirée du dimanche à lundi 1er mars 2021.

Ainsi, le député et président de la Commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi, a annoncé hier soir dans un post Facebook que le vaccin anti-Covid-19 est arrivé en provenance d’un pays du Golfe et qu’il a été distribué à des hauts responsables, des politiciens et des hauts cadres sécuritaires.

A lire également Le scandale des vaccins que la présidence veut étouffer

Et de marteler : « Le peuple a un Dieu qui le protège ! ».

Une heure plus tard, l’information a été confirmée par le député de Amal wa âamal Yassine Ayari qui a donné plus de détails.

L’élu a spécifié qu’il avait appris que l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis avait informé des diplomates tunisiens que son pays a offert à la présidence de la République tunisienne 100 doses de vaccins anti-Covid-19. Il a dénoncé le manque de transparence dans cette opération.

Et d’expliquer qu’il ne voyait pas en l’affaire elle-même un scandale ou un problème car le chef de l’Etat, le chef du gouvernement, les membres du Haut conseil des trois armées, ne sont pas des « citoyens normaux », non pas pour leurs personnes mais pour leurs postes intimement liés à la sureté nationale du pays.

« Un don d’un pays étranger n’est pas une nouveauté. La Tunisie et d’autres pays reçoivent des dons tous les jours. Ce qui est navrant, c’est le manque de transparence ! Et que l’information parvienne de fuites, notamment à travers ce que raconte l’ambassadeur émirati en Tunisie à des diplomates.

Qui a bénéficié des 100 doses et sur quelle base ? Pourquoi ces secrets ? Demandez à la présidence de la République ?

En ce qui concerne le Parlement, en tant qu'élu je n'ai rien reçu et le sujet n’a pas été abordé. Le jour où le vaccin arrivera au Parlement, vous (le peuple tunisien, ndlr), serez les premiers informés, il n’y a pas de raisons de cacher ce genre de chose », a-t-il précisé dans ce même statut.

Il a soutenu que si on lui proposait de se faire vacciner avant le reste des Tunisiens, il refuserait, ajoutant qu’il a déjà enregistré son nom sur le site dédié pour en bénéficier comme citoyen et qu’il se conformera à l’ordre de priorité établi par le ministère de la Santé.

La chargée de communication de la présidence de la République, Rym Kacem, a confirmé l’information relayée par les deux élus en y apportant des précisions.

Au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm, Mme Kacem a assuré que la présidence de la République avait reçu 1.000 doses de vaccins de la part des Emirats Arabes Unis (début février 2021, ndlr), mais elle a spécifié que ni le chef de l’Etat, ni son cabinet ou sa famille, n'avaient bénéficié de ce vaccin.

La chargée de communication de la présidence de la République a indiqué que les doses ont été mises à la disposition des services de la santé militaire

« Le président de la République n’acceptera jamais de se faire vacciner avant les Tunisiens, c’est pour cette raison qu'il les a offerts à ceux qui sont en première ligne pour la lutte anti-Covid-19, le corps médical et paramédical », a-t-elle martelé.

A lire également Don de vaccins - La présidence du gouvernement ouvre une enquête

Le docteur Dhaker Lahidheb a noté, toujours au micro de Hamza Belloumi, que les produits médicaux et biologiques devaient impérativement passer par les laboratoires du ministère de la Santé. Et d’expliquer qu’en Tunisie, il y a une grande rigueur en ce qui concerne l’entrée sur le territoire de médicaments, de vaccins, de dispositifs médicaux implantables qui passent par des laboratoires, la douane, des certificats de conformité, des autorisations de mise sur le marché, etc. Il y a toute une chaine à laquelle on peut difficilement échapper, sauf si on est au-dessus de la loi, a-t-il précisé.

I.N