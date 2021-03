Quels sont les pays qui, à l'instar de la Tunisie, tardent à vacciner contre le Covid ?

A l’instar de la Tunisie, près d'une centaine de pays n'ont toujours pas commencé à vacciner leurs populations contre le Covid-19 alors que la pandémie tarde à refluer. Les raisons sont variées : manque de financement, mauvaise organisation, dépendance au système Covax de l'OMS ou encore la prudence poussée à l'extrême.

Le site Statista - un portail qui offre accès à des statistiques issues de données d’instituts et d'études de marché, entre autres- a publié le 23 février courant la liste des pays qui n’ont toujours pas commencé à vacciner leurs populations.

Parmi ces pays, figurent la Tunisie, la Libye, le Niger, le Nigéria, l’Ethiopie, le Mali, la Syrie, l’Irak, le Yémen, l’Ukraine, l’Uruguay...

Jusqu'à présent, les seuls pays d'Afrique qui ont entamé les vaccinations sont le Maroc (AstraZeneca et Sinopharm), l'Algérie (Spoutnik V), l'Égypte (Sinopharm), l'Afrique du Sud (Johnson & Johnson), les Seychelles (Sinopharm et AstraZeneca), l'île Maurice (AstraZeneca), le Rwanda (Pfizer et Moderna) et le Zimbabwe (Sinopharm).

En attendant la mise à jour de la liste officielle, certains pays ont lancé la campagne de vaccination depuis le 23 février, dont la Guinée, le Sénégal et la Thaïlande.

Notons que la Tunisie – bénéficiaire du programme Covax – devrait recevoir bientôt les premiers lots de vaccin anti-Covid, annoncent les autorités locales. Aucune date précise pour le lancement de la campagne de vaccination n’a, toutefois, été fixée jusqu’à l’heure.

I.M.