Ennahdha présente des excuses après l’agression des journalistes

Réagissant aux nombreuses agressions ayant ciblé des journalistes lors de la manifestation organisée par Ennahdha hier, samedi 28 février 2020, le parti islamiste a présenté des excuses tout en insistant sur « son respect au droit des journalistes et aux fondements de leur métier ».

Il s’agit, selon le parti islamiste, d’agissements qui « ne représentent pas Ennahdha et ne reflètent pas sa position vis-à-vis des journalistes et des médias ».

Hier, lors de la manifestation organisée par Ennahdha à l’avenue Habib Bourguiba, plusieurs journalistes et photographes de presse ont été physiquement agressés, bousculés et empêchés de travailler. Certains ont même subi des attouchements sexuels. Parmi les journalistes agressés, figurent le photographe et la journaliste de Business News, Marouen Shili et Yosra Riahi.

Le Syndicat des journalistes (SNJT) a condamné ces agressions, dénonçant, par la même occasion, le mutisme des dirigeants du parti face à ces agressions et appelant Ennahdha à présenter des excuses aux journalistes.

R.B.H