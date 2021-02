Grève prochaine des agents de la TAP, de la télévision et la radio nationales ainsi que des chargés de communication

Les agents de plusieurs médias publics ainsi que les chargés de presse dans les organismes publics, affiliés à l’Union tunisienne du travail (UGTT) seront en grève au cours de la deuxième semaine de mars 2021. Ainsi, hier lundi 22 février 2021, plusieurs préavis de grève ont été émis par la centrale syndicale et ont été signés par le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale et chargé de la communication, Sami Tahri.

On apprend ainsi que les responsables de l'information et de la communication ainsi que les employés de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) seront en grève présentielle, les 10 et 11 mars prochain, au niveau central et régional.

Pour leur part, les agents de la télévision nationale et de la radio tunisienne seront en grève présentielle, les 13 et 14 mars prochain, au niveau central et régional.

Au menu des revendications formulées : amendement des statuts, régularisation de la situation professionnelle de certains agents, le payement d’arriérés, reconnaissance des diplômes, le respect des accords passés, etc.

I.N