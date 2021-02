Samir Dilou : Je suis contre la mobilisation de la rue !

Le député Ennahdha, Samir Dilou a assuré, ce mardi 23 février 2021, lors de son passage sur les ondes de Diwan Fm qu’il est contre la mobilisation de la rue, peu importe la partie initiatrice et indépendamment des motifs et des enjeux.

Ainsi, Samir Dilou a considéré que descendre dans les rues, dans les circonstances actuelles, ne fera qu’envenimer la situation et raviver les tensions, soulignant que cette approche n’est pas la solution, même s’il s’agit d’une demande des bases. « Les demandes des bases passent par l’émotion, et c’est à la direction de gérer. Les choses ne peuvent se résoudre qu’à travers le dialogue».

A lire également Khemiri : Ennahdha sera dans la rue le 27 février pour défendre le régime politique !

Et de poursuivre, « ça sert à quoi de montrer qu’on est les plus forts ? Se référer au peuple se fait via les urnes et non en mobilisant la rue. Personnellement, je n’y serai pas. Je ne peux faire quelque chose, dont je ne suis pas convaincu ».

Rappelons que le mouvement Ennahdha a appelé à une manifestation, prévue le 27 février, pour soutenir le gouvernement et préserver la légitimité. Rached Ghannouchi a invité les coordinations locales et les jeunes à y participer et faire réussir ce mouvement.

A lire également Rached Ghannouchi appelle à une mobilisation pour la marche du 27 février

S.H