Abdelkoudous Saadaoui : L’UGTT, une force prépondérante face à un régime politique hybride

L’ancien secrétaire d'Etat à la jeunesse, Abdelkoudous Saadaoui, s’est exprimé au sujet du limogeage de Olfa Hamdide son poste de PDG à la tête du transporteur national, Tunisair et la situation précaire de la compagnie aérienne.

Dans un statut publié sur Facebook lundi 22 février 2021, il a assumé que Olfa Hamdi n’aurait pu trouver une solution pour sauver Tunisair soulignant que, de toute façon, celle-ci n’était pas venue pour sortir la compagnie de la crise mais plutôt pour se faire un nom et se lancer dans la vie politique.

Olfa Hamdi a, rappelons-le, été démise de ses fonctions à la tête de Tunisair lundi matin pour violation du devoir de réserve. Elle a été nommée à ce poste le 4 janvier pour diriger la compagnie dont la direction était vacante depuis plusieurs mois.

Au sujet de la situation de Tunisiair, M. Saadaoui a avancé qu’il faudrait négocier avec la Centrale syndicale en tant que partenaire et non en tant que partie au conflit afin de trouver une solution précisant que l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) demeure une force prépondérante en Tunisie face à un régime politique hybride. « La politique est une partie d’échec et non un combat de boxe! », a-t-il soutenu.

Il a ajouté, dans ce même contexte, que plusieurs personnes allaient perdre leur emploi et plusieurs entreprises allaient être vendues (les entreprises publiques, ndlr) même si l’UGTT s’y oppose soulignant que la faillite est inévitable.

N.J.