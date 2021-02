René Trabelsi : J’ai décliné le poste de PDG de Tunisair

L’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, a affirmé, dans une déclaration accordée ce lundi 22 février 2021, dans l’émission Rendez-vous 9, sur Attessia TV, qu’on lui a proposé aujourd’hui le poste de PDG de Tunisair après le limogeage de Olfa Hamdi.

« J’ai décliné l’offre, je suis passé par une période difficile comme vous le savez à cause de problèmes de santé et je suis encore en période de convalescence et de rééducation, je me suis donc excusé avec regret car l’état de Tunisair nous concerne tous et je suis prêt à aider à mon niveau et de là où je me trouve » a-t-il souligné, s'exprimant depuis Paris.

Rappelons que l’ancienne PDG de Tunisair, Olfa Hamdi, a été démise aujourd’hui de ses fonctions, soit quelques semaines après avoir été nommée.

A lire également Moez Chakchouk explique les raisons du limogeage de Olfa Hamdi

M.B.Z