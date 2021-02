Report de la grève des médecins, dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires

Le syndicat des médecins, dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires, a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 22 février 2021, le report de la grève prévue pour le 23 février courant aux 3, 4 et 5 mars prochain.

Le syndicat a précisé que cette décision a été prise suite aux progrès du gouvernement dans la mise en œuvre des points inclus dans l'accord sectoriel conclu le 6 octobre 2020 concernant l'émission de décrets en faveur des hospitalo-universitaires. Il a ajouté que le gouvernement s’est engagé à publier demain, mardi, trois décrets dans le Jort et deux autres le 2 mars prochain.

On rappelle que l’accord sectoriel stipule le versement d’une prime de la rentrée universitaire pour les médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires outre la publication d’arrêtés relatifs notamment à la création d’une prime d’enseignement, à l’augmentation de la prime de recherche et d’encadrement.

M.B.Z