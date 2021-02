Ghannouchi et Majoul discutent de la nécessité d'un dialogue

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a reçu lundi 22 février 2021 au palais de Bardo le président de l’Utica Samir Majoul.

La rencontre a porté sur les difficultés économiques que traversent le pays actuellement et les solutions permettant de faire face aux répercussions économiques de la crise sanitaire sur les niveaux socio-économiques.

Les deux hommes ont discuté de la situation politique difficile, assurant que toutes les parties doivent faire preuve de responsabilité et de raisonnement et miser sur le dialogue et les négociations.

I.M.