Olfa Hamdi : Le gouvernement a tenté de m'arrêter mais je ne suis pas tombée dans le piège !

L’ancienne PDG de Tunisiar Olfa Hamdi a affirmé, dans un statut publié lundi 22 février 2021, que le gouvernement avait tenté de l’interpeller mais qu’elle n’était pas tombée dans le piège.

Olfa Hamdi a été, notons –le, limogée dans la matinée de son poste de présidente directrice générale de Tunisair.

« J’avais l’intention d’annoncer un plan de sauvetage en faveur de la Gazelle lors d’une conférence de presse ce matin. Cette décision vient alors que le gouvernement- d’après le ministre des Finances actuel- a refusé le principe de sauvetage sous prétexte que l’Etat est le partenaire de Nouvel Air. Il est vain de sauver Tunisair avec l’atteinte portée à la souveraineté nationale », écrit-elle.

Et de poursuivre en dénonçant le fait d'empêcher certains agents de Tunisair de travailler : «J’ai téléphoné au ministre du Transport et il m’a assuré qu’il n’était pas informé d’un éventuel limogeage. Entre temps, le gouvernement a tenté de m’arrêter mais je ne suis pas tombée dans le piège grâce à des agents et cadres honorables du Tunisair».

S’adressant au ministre du Transport Moez Chakchouk, Olfa Hamdi a assuré son engagement à respecter les principes de transparence tout en indiquant qu’elle allait apporter les éclaircissements nécessaires à l’opinion publique.

I.M.