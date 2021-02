Un entretien Majoul-Ghannouchi prévu lundi 22 février

Après sa rencontre avec le président de la République Kais Saïed et le chef du gouvernement Hichem Mechichi, le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul devrait s’entretenir ce lundi 22 février 2021 en fin de matinée avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et chef du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi.

Au menu, des discussions sur la situation politique mais aussi les lois en suspens telles que la Loi de relance économique ainsi que l’agenda législatif au service des secteurs économiques dont notamment les PME et les secteurs sinistrés.

Vendredi dernier, M. Majoul a discuté successivement et séparément avec les deux têtes de l’exécutif. Parmi les sujets abordés, l’actuelle crise politique mais aussi les efforts déployés par la centrale patronale pour stimuler la diplomatie économique avec la Libye, le potentiel de relocalisation et le soutien logistique du secteur privé pour la réussite de la vaccination.

