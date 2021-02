Moez Chakchouk explique les raisons du limogeage de Olfa Hamdi

Moez Chakchouk, ministre du Transport et de la Logistique, a expliqué le limogeage d'Olfa Hamdi de la tête de Tunisair pour une accumulation d'erreurs, dont la dernière est le non-respect du devoir de réserve en faisant fuiter des documents internes.

Dans son intervention sur Shems FM le 22 février 2021, le ministre a également révélé que Olfa Hamdi refusait d'assiter a des réunions au sein du ministère. Le dernier exemple en date a été rapporté ce matin. Elle avait été convoquée ce matin au ministère, mais elle a préféré organiser une conférence de presse, chose que le ministre a fait annuler.

"Nous assumons nos responsabilités. Il y a des dossiers brûlants qui nécessitent du travail et non pas des conférences de presse", a-t-il expliqué.

« On est là pour travailler et non pour partager des statuts sur Facebook, nous fustigeons la focalisation de Olfa Hamdi sur Facebook et la publication des données internes en dépit du devoir de réserve (…) Ses rencontres avec les ambassadeurs font partie aussi des erreurs qui sont à l'origine de son limogeage, nous l'avons déjà prévenu à ce sujet et c'est pour cela que nous avons pris cette décision», a-t-il avancé.

Le ministre a par ailleurs assuré que les procédures pour la levée de la saisie sur les comptes de Tunisair avaient été entamées depuis 19 février courant.

« Depuis vendredi, la saisie des principaux comptes a été levée et les procédures devraient se poursuivre. Nous avons coordonné avec la CNSS afin de lever la saisie sur les comptes de Tunisie Catering et nous espérons que nous aboutissions à résoudre tous les problèmes du groupe. Le but est d’assurer la pérennité de la compagnie et d’avoir un ensemble de quatorze à dix-sept avions opérationnels d’ici l’été », a-t-il martelé.





R.B.H