Olfa Hamdi limogée

Olfa Hamdi a été limogée de son poste de présidente directrice générale de Tunisair.

L'annonce a été faite via la page du ministère du Transport, au matin du 22 février 2021. Ella avait été nommée à ce poste le 4 janvier.

Son récent différend avec le secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Taboubi, a précipité son limogeage. Le ministre du Transport, Moez Chakchouk, a expliqué, sur Shems FM, que Melle Hamdi a violé le devoir de réserve en faisant fuiter des documents sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, Olfa Hamdi a refusé de se présenter à un certain nombre de réunions au sein du ministère, ce qui est intolérable du point de vue du ministère.

A lire également Olfa Hamdi hausse le ton contre Noureddine Taboubi

Il a ajouté qu'il existe des dossiers brûlants à Tunisair qui nécessitent du travail et de l'humilité, et non pas des conférences de presse. M. Chakchouk a également commenté les visites effectuées par Olfa Hamdi chez certains ambassadeurs en récisant qu'elle avait reçu des mises en garde et des rappels à l'ordre pour lui faire respecter les us et coutumes de l'Etat. Toutefois, elle ne s'y est pas conformée.

S.F