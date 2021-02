Manifestation massive du PDL à Sousse

Comme annoncé, la présidente du PDL, Abir Moussi a organisé une manifestation, ce dimanche 21 février 2021, au gouvernorat de Sousse, pour contester le pouvoir en place et la présidence du Parlement.

Une grande présence citoyenne a marqué la manifestation du PDL, diffusée en direct sur les réseaux sociaux. L’évènement a démarré avec la musique et des slogans contre le mouvement Ennahdha, la présence de la Turquie et du Qatar en Tunisie, et pour dénoncer le pouvoir en place.

La présidente du PDL a tenu un discours par la suite, pour revenir sur les derniers développements sur la scène nationale.

Elle a estimé que le bras de fer entre le président de la République et le chef du gouvernement est plutôt une guerre de positionnement sur l’échiquier politique qu’une question de principe. Elle a ajouté qu’elle se positionnera avec son bloc contre les tentatives de faire passer de force la Cour constitutionnelle à servir les intérêts étroits « des frères musulmans ».

Abir Moussi a assuré que son parti allait poursuivre les manifestations pacifiques à travers le territoire tunisien, avant de passer aux marches populaires, et ce dans une forme d’escalade.

S.H