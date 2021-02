Rached Ghannouchi : La Tunisie a besoin de l’aide de ses partenaires internationaux

Le président du Parlement et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a publié, samedi 20 février 2021, une tribune d’opinion sur USA TODAY, pour revenir sur l’expérience tunisienne, la transition démocratique, et les derniers mouvements sociaux découlant de la situation économique.

Le chef du mouvement Ennahdha a mis en exergue la réussite de la transition démocratique en Tunisie, soulignant que la rapidité de l’installation du modèle démocratique constitue un exemple dans le monde arabe. Cependant, dix après la révolution tunisienne, une certaine nostalgie vers le modèle de dictature est apparue. Il a estimé que cela revient à la naissance d’un courant populiste, qui n’est pas spécifique uniquement à la Tunisie. A cela s’ajoute la crise économique. Il explique que l’ancien régime de dictature, les inégalités et la corruption ont incontestablement nui à l’économie tunisienne. Aujourd’hui, il y a un besoin de réformes profondes, selon lui. Ces réformes ne peuvent être effectuées sans un gouvernement stable et un climat politique sain.

Toutefois, il a assuré que cette configuration difficile et la gravité de la crise requièrent l’aide des partenaires internationaux de la Tunisie qui croient en sa transition démocratique. Il ajoute que les difficultés économiques de la Tunisie ne doivent pas remettre en cause la réussite de son modèle démocratique, soulignant que le retour de la dictature et de la répression ne peut en aucun cas être l’alternative.

S.H