Une nouvelle souche du SARS-CoV-2 observée en Tunisie

Le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Hechmi Louzir, a affirmé, lors d’une conférence de presse tenue ce samedi 20 février 2021, au ministère de la Santé, qu’une nouvelle variante du virus responsable du Covid-19 a récemment été observée en Tunisie.

Il a indiqué, dans ce sens, que le processus de diagnostic génétique se poursuivait toujours selon les normes et recommandations en vigueur, déclarant que les résultats de l'investigation préliminaire de cette modification génétique navaient pas encore prouvé un risque spécifique, que ce soit au niveau de symptômes ou la vitesse de propagation du virus.

Le directeur général de la Santé, Fayçal Ben Salah, a déclaré pour sa part, que les données initiales et les résultats de ce changement génétique sont rassurants en termes de vitesse de propagation et de vitesse de la maladie, soulignant que les services du ministère se concentrent actuellement sur l’enquête et le séquençage génique des échantillons. Il a ajouté qu’une attention particulière était portée au suivi épidémiologique des personnes contact dans le but de connaître les implications épidémiologiques du virus.

Selon le ministère de la Santé, 35 décès ont été notifiés à la date du 18 février portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 7.719.

Actuellement, 1.264 personnes sont hospitalisées dont 287 en soins intensifs et 111 sous respirateurs.

M.B.Z