Noureddine Tabboubi : Tous unis pour la réforme du secteur public !

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a lancé vendredi 19 février 2021 lors d’une manifestation organisée au siège social de Tunisair que les mouvements de protestation allaient toucher tous les établissements publics contre le blocage inédit de l’Etat.

« Tous unis pour sauver le secteur public, nous gardons la tête haute pour notre Gazelle ! Les politiques sont à l’origine du blocage de l’Etat et tous ses malheurs, à savoir l’immigration clandestine, le chômage, l’abandon scolaire, la pauvreté… etc. Ils n’ont fait qu’appauvrir le pays et la force sociale va intervenir et réussir à trouver des solutions pour faire sortir le pays de la crise », a-t-il avancé.

Le syndicaliste a assuré qu’une série de mouvements de protestation devrait être organisée pour lever la saisie des comptes de Tunisair.

«La PDG du Tunisiar, bien que je n’ai rien contre elle, représente le ministre des Affaires étrangères et l’Etat en se réunissant avec l’ambassadeur de Turquie et de l’UK (…) Les dettes de Tunisiair s’accumulent et les employés n’ont pas reçu leurs salaires des deux derniers mois », indique-t-il.

Et de poursuivre :« Nous appelons à la réforme du secteur public pour l’amélioration de sa performance et nous comptons organiser des mouvements de protestation et tous les établissements du secteur public seront concernés ».

D’après M. Tabboubi, une réunion est prévue aujourd’hui à 18h entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi , des représentants de la société TAV, de Tunisair de l’OACA et du ministère du Transport, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi, le secrétaire général adjoint des établissements publics, le secrétaire général de l'UGRT Ariana et le secrétaire général de la fédération de transport.

Le personnel et les cadres de Tunisair sont entrés, notons-le, en grève ouverte le 19 février 2021 à partir de midi. Cette grève vient à la suite de la saisie des comptes de Tunisair par la société TAV qui exploite l’aéroport d’Ennfidha.

