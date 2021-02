La Foire du livre reportée : le Syndicat des libraires dénonce une organisation scandaleuse

La 36ème édition de la Foire du livre a été reportée pour la troisième fois depuis 2020. Le ministère de la Culture a annoncé la nouvelle, jeudi 18 février 2021, notant que cet évènement aura lieu à une date ultérieure au mois d’avril mais sans plus de précision. Un problème de logistique est derrière ce report. Selon la version du ministère de la Culture, plusieurs lots de livres ne peuvent arriver en Tunisie dans les délais.

Le Syndicat des libraires, distributeurs, importateurs et exportateurs de livres avance, lui, d’autres raisons. Dans une déclaration accordée à Business News, le président de cet organisme professionnel, Hassen Jaied, a affirmé que le ministère a décidé de reporter la foire après que le Syndicat des libraires et l’Union des éditeurs ont décidé de boycotter l’évènement en réaction à l’organisation « scandaleuse ».

« La décision d’organiser cette foire en avril a été prise en concert entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé sans consulter l’Union des éditeurs, membre organisateur. Le Syndicat des libraires, distributeurs, importateurs et exportateurs de livres a, lui, été juste informé des dates. Chose que nous avons jugé inacceptable en l’absence de garanties et au vu de la situation sanitaire critique », a expliqué Hassen Jaied.

« Nous étions étonnés que le ministère de la Culture accepte d’organiser la foire dans ces conditions dangereuses. Nous nous sommes donc réunis pour voter entre professionnels au sujet de la participation à cet évènement et avons ensuite décidé, à 95%, de boycotter la foire. L’Union des éditeurs a fait de même ». a-t-il ajouté.

Ce boycott annoncé a poussé le ministère de la Culture à faire marche arrière, selon Hassen Jaied, surtout que le Syndicat a, en plus, crié au scandale après avoir constaté que l’Etat tunisien avait mis de côté un budget de 400.000 dinars pour prendre en charge les éditeurs arabes.

Selon le président du Syndicat des libraires, le ministère de la Culture a envoyé une correspondance au Syndicat des éditeurs arabes assurant que l’Etat tunisien était prêt à prendre en charge les frais des tests PCR, l’hébergement et les frais de soins au cas où un des participants contracterait le Covid-19 pendant son séjour en Tunisie.

« Cela nous a rendu furieux, surtout que les libraires en Tunisie souffrent de difficultés financières et aucune aide ne leur a été accordée par le ministère de la Culture. Nous avons trouvé scandaleuse la méthode du ministère. Pourquoi organiser une foire alors que rien ne le permet compte tenu des circonstances ? », a-t-il avancé.

« Cela ne va ni dans l’intérêt du livre, ni de la foire, ni des visiteurs. Nous regrettons cette manière de fonctionner et la manière de gérer le livre au sein du ministère de la Culture ». a-t-il martelé.

La 36ème édition de la Foire du livre était prévue du 2 au 11 avril 2021. Ces dates ont été annoncées en décembre dernier alors que la Tunisie était en pleine 2e vague de la pandémie Covid-19 et l’Etat sans visibilité sur l’arrivée du vaccin.

N.J.