Ali Kooli : Nous ferons autant de Lois de finances complémentaires que nous l’imposera la situation !

Par soucis de transparence et vu le manque de visibilité et l’évolution rapide de la situation économique du pays à cause de la crise du Covid-19, le ministère des Finances n’hésitera pas à faire une ou plusieurs Lois de finances rectificatives, a affirmé le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'Investissement Ali Kooli dans une déclaration à Business News ce jeudi 18 février 2021.

La veille, le chef du gouvernement Hichem Mechichi avait indiqué qu’un projet de Loi de finances complémentaire sera préparé pour mars 2021, pour ajuster certaines tendances dans la finance publique et qui prendra en compte les répercussions et des impacts de la crise du Covid-19 aux niveaux national et mondial.

A lire également Un projet de Loi de finances complémentaire prévu pour mars 2021

« A situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Malheureusement, la Tunisie, comme le reste du monde, continue à souffrir de la pandémie du Covid-19 et de ses répercussions.

Ces répercussions sont au niveau national mais aussi au niveau international. Nous pensons que c’est de la responsabilité de l’Etat tunisien d’être réactif et même proactif. Nous pensons qu’à chaque fois qu’il est nécessaire et important, il faut que nous retravaillions nos chiffres, que nous retravaillions nos équilibres et que nous présentons cela au peuple et à ses représentants (le Parlement, ndlr). C’est dans ce cadre que s’inscrit notre démarche pour la Loi de finances complémentaire 2021. A vrai dire il se pourrait qu’il y en ait une, il se pourrait qu’il y en ait plusieurs, parce qu'à chaque fois, on va interagir avec les représentants du Parlement, les représentants de la société civile mais également avec ce qui se passe dans le monde pour ajuster nos chiffres et permettre au budget de l’Etat d’être toujours aux normes », a expliqué le ministre.

A lire également Signature d’un prêt syndiqué de 465 millions de dollars pour le financement du budget de l’Etat

M. Kooli a précisé que le travail a déjà commencé autour de ce projet de Loi de finances complémentaire, en notant un élargissement des consultations (dès la semaine prochaine, ndlr) afin de discuter avec le plus grand nombre d’intervenants possible. Lorsque le ministère parviendra à une version qui sera acceptable par une très large majorité du Parlement, il la lui présentera pour qu’il puisse donner son avis dessus.

Interrogé sur la sortie de la Tunisie sur les marchés internationaux et la notation attendue de Moody’s, le ministre a rétorqué : « Moody’s est une agence de notation qui conduit ses revues et son évaluation de la Tunisie. Je crois que l’agence a été assez réactive pour attendre la position du conseil d’administration du FMI avant de réviser leur position sur la Tunisie. J’espère qu’ils vont capitaliser sur ce qu’a dit le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) qui a remercié l’Etat tunisien pour la qualité du travail entrepris, pour la qualité des informations données et par notre engagement de réformer ce pays et de pouvoir lui donner une compétitivité qui lui fait défaut actuellement. Ce sont tous ces éléments que Mood’ys prendra en compte ».

Et d’ajouter : « Notre sortie éventuelle sur le marché, est un autre sujet. On va certainement s’adresser au marché comme indiqué dans la Loi de Finances 2020. Ensuite, on va gérer cela selon les conditions de marché et les besoins du pays ».

Profitant de la signature d’un prêt syndiqué, Ali Kooli est revenu sur la réunion du conseil d’administration du FMI de la veille, qui a notamment évoqué le compte rendu de la mission en Tunisie.

« Je maintiens et je le redis : c’était un acte extrêmement courageux de la Tunisie et de ce gouvernement, de montrer en toute transparence notre situation, nos chiffres, nos comptes et vous-même vous avez contribué à cela (s’adressant aux responsables des banques de la place présents à la cérémonie, ndlr), la mission ayant rencontré un grand nombre d’entre vous. Avec beaucoup de sérieux et d’honnêteté, vous avez dressé la vraie image du pays, en donnant les assurances et le réconfort qu’il faut : en étant conscient de l’Etat où en est, on peut se soigner de la meilleure des manières.

Et grâce à votre travail, grâce au travail qu’a fait la Banque centrale, grâce au travail qu’a fait le gouvernement, je trouve, à titre personnel, que le document qui est sorti hier à la suite du conseil d’administration est plutôt encourageant pour la Tunisie : on a dressé un état des lieux. Le conseil d’administration du FMI était là aussi pour dire qu’il y avait du sérieux dans la démarche de la Tunisie, que malgré les difficultés, la plupart des pays du monde ont, il y avait une bonne compréhension de la situation et une réelle volonté d’aller de l’avant.

Je crois qu’avec vous, avec notre détermination, on va entrer dans un plan de réforme réel, un plan de soutien de l’économie certes mais un plan de réforme de l’économie. La plupart de nos partenaires internationaux seront là à nos côtés pour nous aider à passer à l’étape d’après », a-t-il assuré.

Imen Nouira