La communication présidentielle expliquée par Naoufel Saïed

On ne compte plus les médias tunisiens et arabes qui se moquent du président Kaïs Saïed depuis lundi dernier pour l’histoire de son parchemin et la lettre qu’il a envoyée au chef du gouvernement.

A lire également Décryptage complet de la lettre de Kaïs Saïed

Faute d’avoir un porte-parole ou un directeur de la communication à la présidence de la République, nous nous rabattons sur la page Facebook de son frère Naoufel Saïed qui a un autre son de cloche, d’après deux de ses publications d’aujourd’hui jeudi 18 février 2021.

A l’entendre, cette communication atypique du président de la République est une communication en soi. « On ne va pas vous laisser fermer vos yeux », dit-il avant de poursuivre dans son second post : « Dites de moi ce que vous voulez, dites de moi que je suis fou, dites de moi que je suis atypique, dites de moi que je suis d’une autre époque, l’essentiel est que vous êtes toujours en alerte et que vous ne nous la faites pas ! ».

R.B.H