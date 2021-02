Rencontre entre Abir Moussi et André Parant

La présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, Abir Moussi, a reçu, mercredi 17 février 2021, au siège de son parti, ambassadeur de France en Tunisie André Parant et sa conseillére politique.

La discussion a porté sur un certain nombre de questions liées aux affaires politiques et économiques. La rencontre a été aussi une occasion de réaffirmer la volonté de développer davantage les relations tuniso-françaises dans le cadre d’un respect mutuel.

Etaient également présents Thameur Saad, le député et secrétaire général adjoint du parti chargé des relations extérieures et Mohamed Karim Krifa, le député secrétaire général adjoint du parti chargé des relations avec les organisations et les partis politiques.

I.N