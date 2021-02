Protestation des marins et pêcheurs et blocage des ports de Radès et de Sfax

Les marins-pêcheurs ont entamé à partir d'aujourd'hui, mercredi 17 février 2021, une série de mouvements de protestation revendiquant, notamment, l'exécution de la convention relative au système national du contrôle de l'activité des barques par satellite. Ces mouvements interviennent en réaction aux "tergiversations de l'Etat face à leurs demandes", en attente depuis près de dix ans. Parmi les mouvements prévus, la fermeture des directions régionales de la pêche dans toutes les régions côtières ainsi que dans les ports commerciaux de Radès et de Sfax. D’ailleurs, un grand rassemblement des marins et pêcheurs venant de tout le territoire est prévu au port de Radès. Les marins-pêcheurs et les professionnels du secteur de la pêche ont affirmé, le 11 février 2021, qu'ils ont donné au ministère de l'Agriculture un ultimatum jusqu'au 17 février 2021, pour unifier les zones de la pêche et mettre en application leurs demandes. S.H A lire également