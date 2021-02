Marcus Cornaro : L’Union européenne sera toujours aux côtés de la Tunisie





L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, a été l’invité de Boubaker Ben Akacha dans Midi Show du mercredi 17 février 2021 sur les ondes de Mosaïque FM. Il est revenu, entre autres, sur la consolidation des relations entre la Tunisie et l’Union européenne en tant que premier partenaire du pays.

Interpellé sur le nouvel outil de consolidation du voisinage entre les pays européens et ceux de la rive sud de la Méditerranée, M. Cornaro a évoqué « un agenda ambitieux et innovant » dont l’objectif et de pousser le développement du plan de relance économique européen jusque dans les pays partenaires, notamment la Tunisie.

Il a avancé que cet agenda inclut plusieurs défis, en particulier, la transition énergétique compte tenu des changements climatiques, le flux migratoire et la digitalisation.

« Le plan d’investissement élaboré dans le cadre de ce nouvel agenda décline en détails les moyens de faire une transition énergétique, de travailler mieux avec le numérique (…) de faire en sorte qu’une relance économique soit bien rodée avec une bonne gouvernance dans un état de droit et une bonne dose de développement humain », a-t-il avancé.

Pour ce qui est du partenariat bilatéral entre la Tunisie et l’Union européenne et les avantages de ce nouvel agenda pour le pays, Marcus Cornaro a expliqué que cet accord serait axé sur le renforcement d’une économie verte et le développement des opportunités dans le secteur du numérique et de la logistique.

« Nous allons aussi essayer de travailler plus avec le secteur privé pour être sûr que les talents des entreprises tunisiennes puissent mieux bénéficier des efforts de la relance que nous sommes en train de mettre en œuvre en Europe », a-t-il ajouté.

Évoquant les programmes Erasmus, l’ambassadeur de l’Union européenne a indiqué qu’il espérait que cela puisse permettre à la jeunesse de profiter d’une mobilité plus accrue dans le bassin méditerranéen.

M. Cornaro a assuré, par ailleurs, que l’Union européenne serait toujours aux côtés de la Tunisie notamment en ce qui concerne les avoirs tunisiens gelés en Europe. Notant que cela nécessite un suivi de la part de la Tunisie, il a souligné que l’Union européenne serait prête à apporter son appui technique dans l’instruction de ces dossiers si besoin est.

N.J.