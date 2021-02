Dar Maram : une nouvelle consécration dans le combat d’une vie

C’est en 2014 qu’elle s’est éteinte après son combat contre un cancer pédiatrique de forme rare. Elle s’appelait Maram. Elle n’avait que deux ans et demi. Son corps est parti rejoindre le ciel mais son histoire restera à jamais gravée dans la mémoire des Tunisiens grâce aux efforts de ses parents qui ont continué la lutte.

Le parcours fût rude mais l’entreprise a abouti avec, entre autres, la création d’une association – Maram Solidarité – et une maison dédiée aux parents d'enfants souffrant de cancer – Dar Maram. Celle-ci a, d’ailleurs, été inaugurée le 15 février 2021, une date qui coïncide avec la célébration de la journée internationale du cancer de l’enfant et de l’adolescent.

Ce lieu à la fois sophistiqué et chaleureux est le tout premier établissement d’accueil pour les parents dont les enfants sont atteints de cancer. Un rêve devenu réalité pour Manel Gharbi, la maman de Maram. Alors qu’elle était en France pour soigner son enfant, Manel a découvert les établissements spécialisés dans l’accompagnement des parents et leurs enfants cancéreux pendant leur période de traitement. L’idée a alors germé dans sa tête et, à son retour en Tunisie, elle s’est battue afin de concrétiser ce projet dans l’espoir d’aider son prochain.





Sept ans. Cela fait maintenant sept ans que Manel Gharbi se voue à cette cause. Avec le soutien de partenaires, de proches et de bienfaiteurs, elle a pu aménager ces locaux et en faire un lieu coloré et confortable pour les patients et leurs parents. Dar Maram dispose de trente-six lits, d'espaces de détente, d'aires de jeux et d'un personnel qualifié. De quoi rendre moins pénible le séjour des petits invités après avoir quitté l’austérité des hôpitaux.

N.J.