Mabrouk Korchid : La Tunisie a besoin d’un "Sissi" !

Le député Mabrouk Korchid a estimé qu’il faudra un "Sissi" (le président égyptien, Abdelfattah al Sissi, ndlr) pour remettre la Tunisie sur les rails.

« Ce qui a été accompli à l’époque de Sissi n’a pas été fait pendant tout le mandat de Hosni Moubarak, l’ancien président », a affirmé l’élu, ce mardi 16 février 2021 dans une interview accordée à Zouheir El Jiss dans son émission Politica sur Jawhara Fm.

Et d’ajouter : « Nous avons besoin d’un "Sissi" capable de bâtir la Tunisie comme il a bâti l’Egypte. La Tunisie a besoin d’être bâtie ! ».

L’Egypte a été mentionné en tant qu’exemple par M. Korchid : le pays ayant fait une croissance de près de 3% alors que la Tunisie a réalisé une contraction de près de 9%. Le député était en train de parler de la crise politique et de ses répercussions.

La "fermeture des vannes" est devenue selon lui une mentalité dans le pays, a-t-il estimé, et c’est ce que sont en train de faire le chef de l’Etat et le chef du gouvernement. Le premier veut la tête du second alors que le second a décidé travailler sans le premier.

Mabrouk Korchid conseille à Hichem Mechichi de ne pas se précipiter une nouvelle fois après son passage en force et que la prochaine étape sera de trouver un terrain d’entente avec le président de la République. Au chef de l’Etat, il a expliqué que « la finalité n’est pas qu’il soit un spécialiste dans les points et virgules de la Constitution tunisienne qui est déjà médiocre et arriérée », mais de trouver aussi un terrain d’entente avec le chef du gouvernement.

I.N